Папа Римский Франциск поздравил Бенедикта XVI с Рождеством

16:10, 27 декабря 2017
Католицизм
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Папа Римский Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI / EPA

Накануне рождественских праздников Папа Франциск посетил Папу на покое Бенедикта VI и поздравил его с наступающими торжествами.

Получасовая встреча иерархов состоялась 21 декабря в ватиканском монастыре «Mater Ecclesiae», где Папа Ратцингер живёт в молитвенном уединении после отречения от Апостольского Престола, сообщило 27 декабря Радио Ватикана.

Папа Франциск 18 ноября выразил признательность Бенедикту XVI по случаю вручения премии имени Йозефа Ратцингера. Тогда Святейший Отец отметил, что молитвы Папы на покое и «его скромное, ободряющее присутствие сопровождают нас на общем пути. Его дело и учительство продолжают быть живым и драгоценным наследием для Церкви и для нашего служения. Йозеф Ратцингер продолжает быть наставником и дружеским собеседником для всех, кто употребляет дар разума, чтобы ответить на человеческое призвание к поиску истины», - сказал Папа Римский.

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