Католические капелланы свершили Рождественскую мессу в миротворческом подразделении Афганистана

Мессу Рождества Христова в афганском Герате для военного миротворческого подразделения под командованием генерала Джанлуки Караи свершил военный ординарий епископ Санто Марчано. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Итальянские солдаты в Афганистане, - сказал иерарх, - переживают тайну Воплощения на своем опыте: они трудятся здесь ради блага других людей».

Епископ подчеркнул трудную, но решающую роль итальянских миротворцев.

«Я приехал сюда, чтобы передать солдатам не только близость их семей и всей Италии, но и близость Церкви. Могу констатировать и своими глазами вижу, какой прогресс был уже достигнут для блага этой страны и ее народа», - отметил епископ.

Марчано подчеркнул потребность Афганистана в безопасности в контексте насилия и терроризма, необходимость защиты женщин в этой стране, но в первую очередь - жажду Афганистана в культурном развитии.

Итальянские военнослужащие мужественно отправляются на окраины мира, рискуя собственной жизнью, отметил военный ординарий в своей проповеди и пояснил: «Защищать мир означает защищать священные места, а также другие многочисленные места, которым угрожают война и насилие, нетерпимость и гонения, нападки на достоинство человека и насилие над творением, злоупотребления слабыми и эксплуатация бедных».

Всего несколько часов спустя после богослужения произошел очередной теракт в Кабуле, погибли по меньшей мере шесть человек. Террорист взорвал себя посреди улицы, по которой люди шли на работу.