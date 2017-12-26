Литовский Президент подарила Папе Римскому самый маленький в мире рождественский вертеп

По случаю рождественских праздников, литовский президент Даля Грибаускайте подарила Папе Франциску самый маленький в мире рождественский вертеп.

Как сообщает Радио Ватикана, подарок был создан учёными и студентами Литовской Республики; это уменьшенная в десять тысяч раз копия вертепа, расположенного на вильнюсской Кафедральной площади. Размер фигурки Младенца Иисуса меньше человеческой клетки, а саму композицию можно рассмотреть только под микроскопом.

Официальный сайт президента Литовской Республики приводит слова госпожи Дали Грибаускайте:

«Я горжусь тем, что наши ученые и студенты создали самый маленький в мире рождественский вертеп. Я особенно рада тому, что мы можем вручить этот интересный и инновационный подарок Папе Римскому Франциску, которого мы в следующем году ждем в Литве».

Уникальный вертеп, распечатанный при помощи лазерного нанопринтера, уже зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.