В рождественском послании Папа Франциск призвал молиться за детей Украины

В рождественском послании «Urbi et Orbi» Папа Римский призвал молиться за мир в Украине, а во во время праздничной речи назвал Украину «дорогой страной». Об этом сообщает "Радио Ватикана".

«Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране», – эти слова сказал Папа Франциск в своем рождественском послании к Риму и всему миру, произнося в полдень, 25 декабря 2017 г., с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

В своем послании, которое посредством средств коммуникации слушали сотни миллионов зрителей во всем мире, Глава Католической Церкви сосредоточился на «знаке», данном вифлеемским пастухам в фигуре «Ребенка, спеленанном в яслях», в Котором они узнали Мессию.

«Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а уже неактуальна модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей», – сказал Святейший Отец, указывая на лица детей Святой Земли, Ближнего Востока, ряда Африканских стран, где не прекращаются конфликты, Венесуэлы, не обойдя своим вниманием и Украину, призывая молиться за мир и прилагать усилия для его построения.

«Видим Иисуса в детях, родители которых не имеют работы, которым трудно обеспечить своим детям безопасное и спокойное будущее. И в тех, у которых украли детство, вынужденных с детства работать или завербованных в солдаты бессовестными наемниками. Видим Иисуса во многих детях, вынужденных покинуть свои страны и самостоятельно путешествовать в нечеловеческих условиях, становясь легкой добычей для торговцев людьми», – сказал Папа Римский.