Папа Римский на Рождественской мессе призвал быть милосердными к мигрантам и беженцам

Вечером 24 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святого Петра Божественную литургию Навечерия Рождества. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Праздничное богослужение началось с торжественной входной процессии, пения Календ и возвещения Рождества Христова. В начале Святой Мессы Папа Франциск сошёл к ограде алтаря Исповедания, к яслям, и приложился к фигурке Младенца Иисуса; во время пения гимна «Слава в вышних Богу» звонили колокола древнего ватиканского собора.

Комментируя евангельский фрагмент от святого Луки, Епископ Рима отметил, что Пресвятая Дева Мария произвела на свет Сына, породила Свет, который навсегда изменил историю человечества. «Все в ту рождественскую ночь стало источником надежды», - подчеркнул Папа.

Бездомные Иосиф и Мария, подчеркнул Святейший Отец, были «первыми обнявшими Того, кто пришёл, дабы вручить нам документ о гражданстве». В Своей нищете и малости Господь «заявляет и показывает, что истинная сила и подлинная свобода уважает слабых и помогает им».

В ту ночь, отметил Папа, бездомный и отверженный Господь был объявлен «тем, для кого не было места за столами и на улицах городов». Именно пастухи стали первыми адресатами Благой Вести. В глазах тогдашнего общества это были люди отверженные, нечистые и даже язычники, к ним относились с недоверием, старались держаться от них подальше. Но «именно для них - язычников, грешников и иностранцев - звучит радостная ангельская весть о рождестве Спасителя мира».

Папа Франциск отметил, что в вифлеемском Младенце Бог выходит навстречу, чтобы сделать нас главными героями окружающей действительности. Потому мы не должны бояться обнять жаждущего, иностранца, больного, мигранта, беженца, заключённого: «Не бойтесь! Откройте, более того, распахните двери Христу», - процитировал Святейший Отец Папу Иоанна Павла II.

"В Богомладенце Господь призывает нас взять на себя ответственность за надежду и стать главными деятелями Божьей открытости и гостеприимства", - подчеркнул Папа Франциск.