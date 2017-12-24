Папа Римский по случаю католического Рождества призвал освободить всех похищенных людей

Глава католической церкви Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник попросил о "даре мира для всего мира" и призвал к освобождению всех похищенных людей.

Об этом понтифик заявил в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

Папа отметил, что особенно молится за людей, которые более всего страдают из-за конфликтов в мире.

"Мы молим о даре мира для всего мира, в особенности для населения, которое более всего страдает по причине идущих конфликтов. Я вновь обращаюсь с призывом к тому, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди – священники, монахи и монахини, миряне – были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома", - заявил понтифик.

Приветствуя многочисленных паломников, прибывших в воскресенье на площадь Святого Петра, понтифик пожелал верующим в эти часы, отделяющие их от Рождества Христова, найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе, "который приближается к нам с любовью, смирением и нежностью".

В полночь в храмах пройдут праздничные мессы. Самая массовая – в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее совершит папа римский Франциск. Он обратится к верующим с традиционным рождественским посланием.