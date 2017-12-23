Папа Римский окажет вынужденным переселенцам в Украине гуманитарную помощь на 5 миллионов евро

В период с декабря 2017 года по март 2018 года вынужденным переселенцам в Украине будет оказана гуманитарная помощь на общую сумму около 5 миллионов евро.

Об этом сообщает "Обозреватель" ссылаясь на главу технического секретариата акции "Папа для Украины", епископа Римско-Католической Церкви в Украине Эдуарда Кофе.

Он напомнил о том, что в апреле 2016 года по инициативе Папы Римского Франциска в Европе прошел сбор средств для граждан Украины, пострадавших в результате конфликта на востоке страны, вне зависимости от их религиозной принадлежности или политических убеждений. Сам понтифик пожертвовал на эти цели из личного фонда 5 миллионов евро.

Общая сумма помощи составила 16 миллионов евро.

По словам епископа, за время акции, официальный старт которой был дан в июне того же года во время визита в Украину Государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, "полностью реализованы и рассчитаны" 7 миллионов евро.

"Следующие 5 миллионов - в процессе реализации, они уже распределены", - рассказал Эдуард Кава. По его словам, эти средства предназначены для оказания "конкретной помощи" вынужденным переселенцам из зоны боевых действий на востоке Украины. Епископ уточнил: "Прежде всего, речь идет о людях, живущих вблизи линии разграничения, а также в соседних областях – в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Кроме того, большое количество переселенцев проживает в Киевской области", - добавил он.

"В основном это зимние проекты – отопительные, медицинские и продуктовые. Все они должны быть реализованы до 1 апреля 2018 года", - уточнил глава Технического секретариата.

Он также добавил, что в настоящее время решается вопрос о доставке гуманитарной помощи на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где "очень сложная ситуация, особенно у людей пожилого возраста".

Как сообщил Эдуард Кава, в разработке стратегии принимает участие не только технический секретариат акции "Папа для Украины", но и посольство Святого Престола (Ватикана) в Украине и лично Апостольский нунций в Украине (посол Ватикана) архиепископ Клаудио Гуджеротти.