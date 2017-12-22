Апостольский Нунций в Украине посетил Донецк
18:00, 22 декабря 2017Католицизм
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Нунций произнес проповедь и наделил верующих Папским благословением / kmc.media
Апостольский Нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти 16 декабря с пастырским визитом посетил оккупированный Донецк. Об этом сообщает Католический Медиа-центр.
Папский Нунций в Украине возглавил Литургию в храме святого Иосифа. В поездке его сопровождал епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило.
Он произнес проповедь и наделил Папским благословением всех собравшихся верующих. Католики Донецка передали архиепископу Клаудио Гуджеротти поздравления для Папы Франциска по случаю его Дня рождения.
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