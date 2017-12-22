На Рождество украинские телеканалы будут транслировать богослужения из Ватикана и Киева

Телеканалы «Первый», «5» и «EWTN» в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром будут транслировать вживую рождественские богослужения с Папой Франциском. Об этом сообщает КМЦ.

24 декабря в 22.30 - ночная рождественская Литургия под руководством Святого Отца Франциска в базилике св. Петра.

25 декабря в 13.00 - рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого мира «Urbi et Orbi» Святого Отца Франциска с площади св. Петра в Риме.

Также телеканал EWTN будет транслировать в кабельных сетях и в интернете (страница facebook и канал Youtube):

24 декабря в 21.00 - Рождество Христово. Пастырка под руководством епископа Виталия Кривицкого с конкафедрального собора св. Александра в Киеве

25 декабря в 10.00 - рождественская Месса под предводительством архиепископа Клаудио Гуджеротти, Апостольского Нунция в Украине, с конкафедрального собора св. Александра в Киеве

26 декабря в 13.00 - молитва «Ангел Господень» с Папой Франциском с площади св. Петра в Ватикане

Кроме того, телеканал EWTN будет транслировать:

1 января в 10.00 - торжественная Месса с конкафедрального собора св. Александра в Киеве

1 января в 13.00 - Молитва «Ангел Господень» с Папой Франциском с Площади св. Петра в Ватикане