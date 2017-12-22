В Ватикане признали чудо, которое позволит канонизировать Папу Павла VI

Ватиканские теологи изучили и признали чудом рождение в 2014 году девочки Аманды, которую мать смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник ANSA.

Конгрегация по делам канонизации святых признала, что это стало возможным, потому что женщина молилась Джованни Баттисте Монтини, взявшем после избрания на папский престол в 1963 году имя Павел VI.

Понтифик уже был беатифицирован (объявлен блаженным, что предшествует канонизации) Папой Римским Франциском в октябре 2014 года. Теперь глава Римско-католической церкви должен назначить дату возведения Павла VI в лик святых.

Папа Павел VI, известный тем, что созвал второй Ватиканский собор, станет третьим понтификом, канонизированным Франциском. Ранее он уже объявил святыми двух других первосвященников - Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.

Будущий 262-й римский понтифик Джованни Баттиста Монтини родился в провинции Брешиа на севере Италии 26 сентября 1897 года, скончался 6 августа 1978 года в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо. Павел VI стал первым главой Римской церкви, совершившим семь зарубежных поездок, за что был прозван "летающим проповедником".