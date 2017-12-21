Ватикан обнародовал Декрет о прославлении 19 блаженных и 8 Слуг Божьих

Папа Римский уполномочил Конгрегацию по прославлению святых обнародовать декреты о причислении 19 подвижников к лику блаженных и о присвоении титула «Слуга Божий» 8 подвижникам. Об этом сообщает Радио Ватикана.

В частности, признаны героические добродетели кардинала Стефана Вышинского, архиепископа-митрополита Гнезно и Варшавы, примаса Польши, скончавшегося в 1981 году.

Также прославили Павла Смоликовского, священника из конгрегации Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Он родился 4 февраля 1849 году в Твери (Россия) и умер в Кракове 11 сентября 1926 года.