Ватикан обнародовал Декрет о прославлении 19 блаженных и 8 Слуг Божьих
11:24, 21 декабря 2017Католицизм
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Ватикан обнародовал Декрет о прославлении 19 блаженных и 8 Слуг Божьих / sib-catholic.ru
Папа Римский уполномочил Конгрегацию по прославлению святых обнародовать декреты о причислении 19 подвижников к лику блаженных и о присвоении титула «Слуга Божий» 8 подвижникам. Об этом сообщает Радио Ватикана.
В частности, признаны героические добродетели кардинала Стефана Вышинского, архиепископа-митрополита Гнезно и Варшавы, примаса Польши, скончавшегося в 1981 году.
Также прославили Павла Смоликовского, священника из конгрегации Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Он родился 4 февраля 1849 году в Твери (Россия) и умер в Кракове 11 сентября 1926 года.
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