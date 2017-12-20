Католический священник из Милуоки во время проповеди публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Во время воскресной проповеди священник из Милуоки Грег Грейтен публично рассказал о том, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, и призвал прихожан своего прихода к толерантности. После этого пастор опубликовал свое признание в СМИ, - сообщает издание The National Catholic Reporter.

Католический пастор рассказал о том, что долгие годы боялся признаться в своей ориентации.

«Уже годами я несу тяжелое бремя, секрет, окутанный тишиной. Лидеры моей церкви не хотели, чтобы я говорил об этом публично. Каждый раз, когда мне хотелось рассказать об этом, другие священники и лидеры заставляли меня молчать. Со времени обучения в семинарии меня учили, что гомосексуальность — это расстройство, что-то, о чем нельзя говорить, за что нужно наказывать. Друзей, которые «дружили особо», исключали из семинарии из-за «семейных проблем».

В разные моменты своей жизни я раздумывал о том, не стоит ли рассказать все публично и принять себя таким, каким меня замыслил Бог. Но сегодня я черчу новый курс свободы и целостности, потому что знаю: никто и ничто не может повредить или уничтожить мою душу. Я делаю первые шаги в принятии, в любви к тому, кем меня сотворил Бог. Я Грег. Я Римско-католический священник. И я гей!», - заявил Грейтен.

Пастор также высказал предположение о большом проценте геев среди католических священников.

«Без сомнения, целибатные гомосексуальные священники и целомудренные члены общины были и будут всегда. Согласно данным Центра прикладных исследований апостольства, в 2016 году в США было 37 192 священника. Статистики о гомосексуальных священниках не существует, но брат Дональд Б. Коззенс предположил, что от 23% до 58% священников гомосексуальны. Это значит, что в США служит от 8 554 (по низкой оценке) до 21 571 (по высокой оценке) гомосексуальных католических священников».