В Индии экстремисты избили восьмерых католических священников

Индуистские экстремисты избили восьмерых католических священников и сожгли их автомобиль возле центрального полицейского участка в городе Сатне. Жертвы нападения индуистских экстремистов пытались помочь тридцати семинаристам и двум священникам, арестованным 14 декабря по обвинению в том, что они якобы пытались обращать индусов в Христианство, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Catholic Herald."

Конфликт начался с того, что семинаристы-католики из теологического колледжа св. Ефрема в Сатне пошли в расположенное неподалеку селение, чтобы колядовать по случаю близящегося праздника Рождества Христова. Когда они начали петь рождественские песнопения, рассерженная толпа индуистов стала кричать, обвиняя семинаристов в проведении прозелитической акции. Один из индуистских радикалов вызвал полицию и потребовал применить меры в отношении христиан.

Полиция арестовала семинаристов и наложила на них наказание за «прозелитизм». Католиков задержали по обвинению в нарушении государственного закона, согласно которому попытка обратить человека в определенную религию путем мошенничества, побуждения или призыва является уголовным нарушением.

Епископ Джозеф Кодакаллил из диоцеза Сатны сообщил, что причиной ареста семинаристов стало то, что какой-то крестьянин ошибочно заявил, что ему будто бы было предложено 5000 рупий (65 долларов США) за обращение в Христианство. Прелат сказал, что миссионеры в его епархии испытывают на себе враждебность со стороны индуистских экстремистов в течение последних двух лет.

Как рассказал на правах анонимности один из полицейских, семинаристов якобы не отпустили на свободу только с тем, чтобы защитить их от возможного следующего нападения индуистских экстремистов.

Когда священники пришли в полицию на помощь семинаристам, около ста индуистов напали на них и избили на глазах у полиции и сожгли их автомобиль. Священники были вынуждены скрываться от экстремистов в отделении полиции.

Представитель регионального епископского совета Мария Стивен отметил, что такое нападение ставит под большое сомнение религиозную свободу в Индии. В общей сложности более 650 нападений на христиан были зарегистрированы в стране с индуистским большинством в продолжение 2017 года.