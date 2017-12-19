В Киеве на Софийской площади впервые будут праздновать католическое Рождество

В центре столицы впервые торжественно 24 декабря будут праздновать Святой вечер по Григорианскому календарю – «Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе». Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на слова директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой.

В частности, по ее словам, с 15.00 начнется конкурс семейной колядки. Участники получат подарки, а победитель – ценный приз.

В 17.00 состоится праздничный концерт. Детей и взрослых также ожидает вертеп-постановка с настоящими животными.