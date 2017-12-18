Папа Римский призвал освободить похищенных в Нигерии монахинь

В воскресенье, 17 декабря, Папа Франциск призвал освободить шесть монахинь, которые были похищены в Нигерии. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Дорогие братья и сестры, всем сердцем я присоединяюсь к призыву епископов Нигерии освободить шесть сестёр Конгрегации Евхаристического Сердца Христа, похищенных около месяца назад из монастыря в Игуориакхи.

Я неустанно молюсь о них и обо всех других людях, которые находятся в такой же болезненной ситуации: да смогут они наконец вернуться на Рождество в свои дома. Помолимся о них все вместе», - сказал Папа Римский.