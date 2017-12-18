Папа Римский призвал освободить похищенных в Нигерии монахинь
14:34, 18 декабря 2017Католицизм
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Папа Римский / Accent TV
В воскресенье, 17 декабря, Папа Франциск призвал освободить шесть монахинь, которые были похищены в Нигерии. Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Дорогие братья и сестры, всем сердцем я присоединяюсь к призыву епископов Нигерии освободить шесть сестёр Конгрегации Евхаристического Сердца Христа, похищенных около месяца назад из монастыря в Игуориакхи.
Я неустанно молюсь о них и обо всех других людях, которые находятся в такой же болезненной ситуации: да смогут они наконец вернуться на Рождество в свои дома. Помолимся о них все вместе», - сказал Папа Римский.
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