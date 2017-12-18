Папе Римскому исполнился 81 год: в Ватикан поступили поздравления со всего мира

Папе Римскому 17 декабря исполнился 81 год. Это уже пятый день рождения, который он празднует как Преемник святого Петра, сообщает Радио Ватикана.

Особые поздравления ему, перед молитвой «Ангел Господень», составили дети, которые получают медицинскую помощь в педиатрическом диспансере «Святой Марты», расположенном неподалеку от «Дома святой Марты». Папа имел частную встречу с детьми в зале Павла VI. Затем, в полдень, состоялась встреча с верующими по случаю Богородичной молитвы.

В Ватикан приходят поздравления со всего мира. Немало институтов, в качестве подарка Папе, организовуют различные инициативы солидарности, в частности, праздничные обеды для бедных.

В прошлом году Папа Франциск отметил свое 80-летие, пригласив на завтрак в «Дом святой Марты» бездомных, после отслужил Святую Мессу с кардиналами, во время которой, в частности, отметил, что «чувство юмора помогает идти вперед». А 17 декабря 2015 года он праздновал вместе с детьми и подростками Католической Акции, зато его 78-летие выпало в среду, и он получал поздравления во время общей аудиенции. Свое первое день рождения как Папа он отметил 17 декабря 2013 года, пригласив на Святую Мессу в «Доме святой Марты» нескольких бездомных, с которыми затем позавтракал.