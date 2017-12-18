Ватикан запретил продавать мощи святых

Власти Ватикана обновили список правил по использованию останков святых и тех, кто может быть канонизирован. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на "The Associated Press".

Отмечается, что запрещена торговля зубами, волосами и другими частями тел святых через участившиеся случаи их продажи на интернет-аукционах. Кроме того, наложен запрет на использование частей тел святых в антихристианских обрядах.

Внесены также изменения в раздел правил, касающийся вопросов кремации и перевозки тел святых.