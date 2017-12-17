Папа Римский считает фейковые новости "очень серьезным грехом"

Папа Римский Франциск заявил, что некоторые представители СМИ часто возвращаются к старым скандалам и сенсациям, подчеркнув, что это ”очень серьезный грех”.

Как сообщает The Guardian, Папа Франциск свое ежегодное послание в отношении коммуникаций посвятит ”фейковым новостям”.

Понтифик заявил, что журналисты выполняют одну из фундаментальных задач в демократических обществах.

При этом Папа Римский напомнил им о необходимости предоставлять точную и полную информацию, избегая одностороннего подхода.

”Вы не должны впадать в ”коммуникационные грехи”, такие как дезинформация, одностороннее освещение событий, клевета, дискредитация, копание в старых новостях, о которых давно все известно”, - сказал Франциск.

Он назвал эти действия ”серьезным грехом, который вредит сердцу журналиста и вредит другим”.