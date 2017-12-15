В Австралии хотят отменить тайну исповеди и сделать целибат для католических священников добровольным

В Австралии королевская комиссия представила 17-томный отчет по итогам 5 лет изучения ситуации со злоупотреблениями и преступлениями, совершенными в стране против детей. Комиссия обратилась к Католической церкви с просьбой сделать целибат для священников добровольным, поскольку принудительное воздержание "способствует жестокому обращению с детьми", сообщает NEWSru.com.

Как отмечает Reuters, большинство претензий со стороны комиссии адресовано католическим священнослужителям. Участники исследований отметили, что речь идет не о "нескольких гнилых яблоках", а о массовом явлении, которое усугубляется провалами в администрировании епископатов и политикой укрывательства со стороны иерархов.

Члены комиссии провели 444 дня общественных слушаний, 3489 учреждений и выслушали почти 8 тысяч свидетелей, инициировали 230 судебных разбирательств, дали около 2500 рекомендаций об обращении к властям, а также сформулировали 189 рекомендаций, начиная с создания Национального управления по безопасности детей в прямом подчинении премьер-министра и заканчивая просьбой к Папе Римскому по поводу изменения канонического права.

В опубликованном докладе говорится о том, что более 63% жертв педофилов - это мальчики, 93,8% всех насильников - мужчины. Средний возраст жертв, впервые подвергшихся насилию, составил 10,4 года. Среди тех, кого растлили в религиозных учреждениях, оказалось 61% католиков, почти 15% англиканцев, 7% сторонников Армии спасения. Всего члены комиссии получили данные о десятках тысяч пострадавших детей. "Мы никогда не узнаем их истинного числа", - цитирует доклад ABC News.

Комиссия пришла к выводу, что руководство Австралийской католической церкви десятилетиями придерживалось политики замалчивания. Так, в случае возникновения подозрений священников из числа предполагаемых педофилов переводили в другие приходы, чтобы затруднить расследования, при этом другие епархии не предупреждались об обвинениях. Кроме того, посчитали проверяющие, жертвы растлителей в рясах не получали своевременную помощь, пастырскую заботу и поддержку.

Два католических епископа, Джон Хефт и Рент Альфред Холланд, удостоились персональной критики за свои управленческие промахи и недостаточные усилия по искоренению педофилии.

Эти и другие обстоятельства заставили членов комиссии обратиться к правительству с предложением ввести уголовную ответственность для священников, которые узнали о совершенном против детей насилии во время исповеди и не сообщили об этом властям.