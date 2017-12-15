В Ираке повторно освятили первый католический храм, который осквернили джихадисты

В иракской деревне Тельскуф состоялось торжественное повторное освящение первого католического храма, осквернённого джихадистами. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Это послание надежды и победы. "Исламское государство" хотело уничтожить христианское присутствие, но джихадисты бежали, а мы вернулись», - сказал монс. Башар Матти Варда.

Церковь Святого Георгия в Тельскуфе серьёзно пострадала и была осквернена боевиками, однако - благодаря вкладу в размере 100.000 евро от Папского фонда «Помощь Церкви в беде» - её удалось восстановить.

Восстановление религиозного здания является частью обширной программы «Помощи Церкви в беде» по реконструкции христианских деревень на Ниневийской равнине. Благодаря пожертвованиям верующих и стараниям фонда треть местного христианского населения, то есть 6.330 семей, смогли вернуться в свои дома.

В деревню Тельскуф, расположенную в 32 километрах от Мосула, уже вернулись 67% от 1.500 семей, которые проживали там до августа 2014 года; это самый высокий показатель по всей Ниневийской равнине.