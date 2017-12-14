Папа Римский призвал католические организации работать в единстве с Ватиканом

В ватиканском Зале Павла VI Папа Франциск 13 декабря обратился к участникам Форума католических неправительственных организаций, который в эти дни проходит в Риме.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа призвал делегатов форума всегда работать в «духе единства и сотрудничества» со всеми католическими организациями и с представителями Святейшего Престола, в знак «стремления Церкви строить более справедливый и солидарный мир».

«Я выражаю глубокую признательность за ваши усилия, направленные на освещение евангельским светом различных периферий нашего мира, на защиту человеческого достоинства, на содействие целостному развитию народов и на удовлетворение материальных и духовных потребностей очень многих членов нашей человеческой семьи», - сказал Папа Римский.