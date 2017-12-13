В Словакии РКЦ подает в суд на авторов порнофильма, который сняли в храме

В Словакии католическая церковь собирается судиться против авторов порнофильма, который сняли в храме святого Николая города Прешов.

Видео получило огласку сейчас, хотя сняли его несколько лет назад, сообщает ТСН.Ранок.

На кадрах фильма девушка входит в храм отнюдь не в церковном одеянии, и затем снимает даже его. Если отвлечься от того, что происходит на экране, можно услышать, как священник читает проповедь.

Теперь церковные чиновники хотят найти авторов скандального фильма и готовят материалы в суд.