В Словакии РКЦ подает в суд на авторов порнофильма, который сняли в храме
13:18, 13 декабря 2017Католицизм
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Город Прешов / myautotour.net
В Словакии католическая церковь собирается судиться против авторов порнофильма, который сняли в храме святого Николая города Прешов.
Видео получило огласку сейчас, хотя сняли его несколько лет назад, сообщает ТСН.Ранок.
На кадрах фильма девушка входит в храм отнюдь не в церковном одеянии, и затем снимает даже его. Если отвлечься от того, что происходит на экране, можно услышать, как священник читает проповедь.
Теперь церковные чиновники хотят найти авторов скандального фильма и готовят материалы в суд.
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