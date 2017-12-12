Обнародовано заявление Ватикана, относительно ситуации вокруг Иерусалима

Пресс-центр Святого Престола 10 декабря распространил заявление относительно ситуации вокруг Иерусалима. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Святой Престол очень внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, в частности, за тем, что касается Иерусалима – священного города для христиан, евреев и мусульман всего мира. Выражая свое сожаление по поводу столкновений, которые в последние дни привели к жертвам, Святейший Отец вновь повторяет свой призыв к мудрости и благоразумию со стороны всех и возносит искренние молитвы за то, чтобы руководители государств в этот особенно тяжелый период, приложили усилия для того, чтобы предотвратить новую спираль насилия, словами и делами отвечая на стремление к миру, справедливости и безопасности народов этой страждущей земле.

Обеспокоенность относительно перспектив мира в регионе в эти дни является предметом различных инициатив, между которыми – встречи, срочно созванные Арабской Лигой и Организацией Исламского Сотрудничества. Святой Престол является чувствительным к этой обеспокоенности и, вспоминая слова Папы Франциска, подтверждает свою хорошо известную позицию относительно особого характера Святого Города и необходимости соблюдения status quo, согласно с постановлениями международного сообщества и постоянных призывов иерархий Церквей и христианских общин Святой Земли. Одновременно, он повторяет свое убеждение в том, что лишь достигнутое путем переговоров между израильтянами и палестинцами решение может принести стабильный и продолжительный мир и обеспечить мирное сосуществование двух государств в международно признанных границах», - указано в заявлении.