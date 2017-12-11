Католической общине Абхазии из Италии передали статуэтку Мадонны

Статуэтку Мадонны дель Поццо из Италии для прихожан римо-католической церкви Сухума передал настоятелю прихода заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания. Об этом сообщает "Спутник-Абхазия".

"Рад принять такой подарок от друзей из Италии. Статуэтка займет достойное место в нашей церкви. На протяжении веков в Абхазии не раз прибегали к заступничеству Девы Марии, особенно в сложные времена", –сказал отец Ежи Пиллас.

Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живут в Сухуме, также есть немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде. Католическая церковь в Сухуме была построена в 1908 году. С момента установления советской власти в 1921 году до 1993 года в ней находился государственный архив. В 1994 году уже после окончания боевых действий храм был возвращен католической общине.

В 2011 году решением правительства Абхазии католической общине во имя святого апостола Симона Кананита в Сухуме было передано в безвозмездное пользование здание костела, которое входит в число объектов историко-культурного наследия Абхазии.