Папа Римский не согласен с содержанием молитвы "Отче наш" и предлагает правки

Папа Римский Франциск высказался в интервью итальянскому телеканалу TV2000 об изменении молитвы "Отче наш". Об этом сообщают "РИА Новости".

По мнению понтифика, читая ее в переводе на английский и ряд других языков, можно подумать, что "Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".

"Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что Бог провоцирует на искушение", – заявил папа римский.

Он напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". При такой формулировке, заметил понтифик, вся вина в искушении лежит на человеке.

Молитву "Отче наш", согласно Евангелию, дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, самые древние из сохранившихся текстов написаны на древнегреческом койне.