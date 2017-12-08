Папа Римский встретился с президиумом Всемирной лютеранской федерации

Папа Франциск 7 декабря встретился с президиумом Всемирной лютеранской федерации. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа упомянул о совместной молитве 31 октября 2016 года в Лунде, где была основана Всемирная лютеранская федерация: «Было важно встретиться прежде всего в молитве, ибо не из человеческих планов, но из Божьей благодати прорастает и расцветает дар единства между верующими. Только молясь мы можем уберечь друг друга. Молитва очищает, укрепляет, освещает путь, побуждает идти вперед. Молитва подобна топливу на нашем пути к полному единству».

«...Даже самые болезненные разделения, из-за которых мы отдалились друг от друга и противопоставили себя друг другу, в последние десятилетия слились в единый путь общения, экуменического общения, пробужденного Святым Духом. Благодаря Ему мы оставили старые предубеждения, например, о Мартине Лютере и о ситуации Католической Церкви в тот период».

Папа призвал очистить память и с доверием смотреть в будущее. Он завершил свою речь молитвой Святому Духу, Который соединяет разделенное.