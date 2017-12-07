Глава УГКЦ совершит визит в Ивано-Франковск

18:40, 07 декабря 2017
Католицизм
1665
false

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) совершит визит в Ивано-Франковск.

22 декабря его ждут в приходской общине святых Кирилла и Мефодия и сестер Воплощенного Слова в Криховцах, сообщают в пресс-службе Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.

Глава УГКЦ примет участие в завершении Юбилейного Года Фатимских Явлений и освятит икону-мозаику Фатимской Богородицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter