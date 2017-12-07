Глава УГКЦ совершит визит в Ивано-Франковск
18:40, 07 декабря 2017Католицизм
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Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) совершит визит в Ивано-Франковск.
22 декабря его ждут в приходской общине святых Кирилла и Мефодия и сестер Воплощенного Слова в Криховцах, сообщают в пресс-службе Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.
Глава УГКЦ примет участие в завершении Юбилейного Года Фатимских Явлений и освятит икону-мозаику Фатимской Богородицы.
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