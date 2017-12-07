Папа Римский обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг посольства США в Израиле

Папа Римский выразил глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся после того, как президент Дональд Трамп объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, священный город трех монотеистических религий. Об этом он сказал на общей аудиенции 6 декабря, сообщает Радио Ватикана.

Папа обратился с воззванием о том, чтобы «соблюдение статус-кво этого города в соответствии с резолюциями ООН было общим обязательством».

«Иерусалим – уникальный город, священный для евреев, христиан и мусульман, в нем почитаются Святые места соответствующих религий, и он наделен особым призванием к миру. Я молю Господа о том, чтобы эта самобытность была сохранена и укреплена во благо Святой Земли, Ближнего Востока и всего мира, чтобы возобладали мудрость и рассудительность во избежание новых элементов напряженности во всем мире, уже содрогающемся и отмеченном многочисленными жестокими конфликтами».