Папа Римский призвал посвятить декабрь молитве о пожилых людях

Папа Франциск просит верующих посвятить декабрь молитве «о пожилых, дабы они благодаря поддержке семей и христианских общин содействовали своей мудростью и опытом передаче веры и воспитанию новых поколений». Чтобы пояснить это молитвенное прошение, распространенное через Апостольство молитвы, Папа записал специальное видеообращение, сообщает Радио Ватикана.

Папа возвращается к своим словам на Святой Мессе с пожилыми людьми 28 сентября 2014 года, когда он комментировал евангельский рассказ о встрече молодой Девы Марии и пожилой и мудрой Елизаветой. Папа подчеркивает, что «народ, который не заботится о пожилых и плохо с ними обращается, не имеет будущего».

Равнодушие по отношению к пожилым людям, царящее в нашем обществе, представлено в видеопослании сценами из городской жизни: трое пожилых идут по улицам большого города при полном безразличии окружающих. Они собираются к кафе, где играют на разных инструментах и куда звуки музыки приводят молодого человека. Он присоединяется к остальным музыкантам, и они играют вместе.

«Пожилые люди, - комментирует Папа, - обладают мудростью, им доверена передача жизненного опыта, истории семьи, общины, народа».