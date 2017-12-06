В Ватикане стартовала благотворительная лотерея

Уже несколько лет подряд в контексте рождественских праздников в Ватикане проводится благотворительная лотерея, средства, вырученные с продажи билетов которой, предназначаются для дел милосердия Папы Римского. Также и рождественские праздники не стали исключением, 1 декабря началась продажа билетов пятого выпуска этой инициативы, сообщает Радио Ватикана.

Как и каждый год, призы для лотереи дал Папа Франциск. Речь идет о подарках, которые он получает при разных случаях. Продажа билетов продлится до 2 февраля 2018 года, когда в присутствии специальной комиссии состоится розыгрыш победных номеров.

Билеты, которые стоят 10 евро, можно купить в магазинах и аптеке на территории Ватикана, в отделениях Ватиканской почты, в точках продажи сувениров в Ватиканских музеях. Но для того, чтобы принять участие в розыгрыше папских призов и присоединиться к инициативам солидарности Святейшего Отца, не обязательно ехать в Ватикан. Существует также возможность приобрести билеты on-line, посетив сайт Государства-Города Ватикана.