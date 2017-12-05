В Бангладеш нашелся католический священник, который пропал накануне визита Папы Римского

Католический священник из Бангладеш Уильям Вальтер Розарио, пропавший накануне визита в страну Папы Франциска, найден полицейскими. В настоящее время он находится в резиденции епископа города Раджшахи – своего однофамильца Герваса Розарио, сообщает "Благовест-Инфо".

Обстоятельства его исчезновения, оказавшего в центре внимания многих СМИ, пока что не до конца прояснены. Ряд источников поспешил выдвинуть версию о похищении Уильяма Розарио исламистами, однако на данный момент она не подтверждается.

Как сообщил ватиканскому агентству Fides источник в Бангладеш, о. Розарио находится в состоянии глубокого стресса и с трудом может разговаривать. По решению епископа в течение ближайших дней (а может быть, недель) священник будет находиться в полном покое, чтобы реабилитироваться после случившегося.

По версии бангладешской полиции, никакого похищения не было. Священник якобы по своему собственному желанию ушел в неизвестном направлении и не подвергся никакому насилию. Сыщики предположили, что о. Розарио «психически неуравновешен».

При этом никаких официальных обвинений в адрес о. Розарио со стороны правоохранительных органов выдвинуто не было.

Со своей стороны, Церковь в Бангладеш настаивает на том, что все-таки имело место похищение, и дожидается момента, когда священник выйдет из стресса и сможет сам внятно поведать о случившемся.

«Мы по-прежнему убеждены, что речь идет о похищении, – заявил один из местных священников, пожелавший остаться неизвестным. – Сейчас он должен восстановить свои физические и душевные силы. Мы ждем разъяснений. Ничто не указывает на его психическое нездоровье».

В субботу, 2 декабря, в городе Наторе состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители полиции заявили, что о. Розарио не был похищен и покинул территорию епархии самовольно. Священник присутствовал на этом мероприятии, но хранил полное молчание «по причине шока, в котором он находился».