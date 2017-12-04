Папа Римский попросил прощения у народа рохинья

По завершении межконфессиональной миротворческой встречи в Дакке Папа Франциск встретился с группой мигрантов народности рохинья, которые бежали из Мьянмы. Папа попросил у них прощения «от имени всех людей, которые их преследуют и причинили им боль; и особенно за безразличие со стороны мира», сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский подчеркнул, что Господь создал человека по Своему образу и подобию.

«Все мы являемся Его образом, также эти братья и сёстры; они тоже являются образом Бога живого. Традиция ваших религий говорит, что вначале Бог взял немного соли и бросил её в воду, которая была душой всех людей; каждый из нас несёт в себе частицу Божественной соли. Эти братья и сестры несут в себе соль Бога», - сказал он.

Папа отметил, что многие из них нашли приют в Бангладеш, и обратился к общественности с горячим призывом.

«Будем и дальше делать для них добро и помогать им, действовать, чтобы их права были признаны. Давайте не закрывать сердца и не отворачиваться. Сегодня присутствие Бога называется также рохинья. Пусть каждый из нас даст свой ответ», - призвал в конце обращения Папа Франциск.