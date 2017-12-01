В Бангладеш на кануне визита Папы Римского пропал католический священник

Католический священник пропал в Бангладеш накануне визита Папы Римского Франциска в эту страну Южной Азии.

О местонахождении о. Вильяма Вальтера Разарио ничего не известно с 27 ноября, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Fides/Cath.ch.

Близкие священника опасаются, что он мог быть похищен джихадистами. Начаты поиски о. Вильяма, который служит викарием прихода в Борни в центре Бангладеш.

Версию о похищении священника исламскими террористами поддержал католический епископ города Раджшахи Гервер Розарио. За период с 2015 года не менее трех католиков были убиты исламистами в этом регионе.

В течение нескольких последних недель о. Вильям Розарио занимался подготовкой поездки 300 верующих в Дакку, где они должны были принять участие во встрече с Папой.