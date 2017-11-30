Папа Римский передал Патриарху Варфоломею послание, в котором позитивно отозвался о достигнутом консенсусе

В Стамбуле иерархи РКЦ приняли участие в Божественной литургии под предстоятельством Его Святейшества Варфоломея в патриаршем соборе Святого Георгия; кардинал Кох передал Патриарху Константинопольскому послание от Папы, которое было зачитано в конце литургии. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Хотя я нахожусь вдали от Рима с пастырским визитом в Мьянме и Бангладеш, я хочу обратиться с наилучшими братскими пожеланиями к Вашему Святейшеству и к членам Священного Синода, к духовенству, монашеству и всем верным, собравшимся на Божественной литургии», - пишет Папа Франциск и просит включить его в традиционную молитву о всех путешествующих.

«Католики и православные, исповедуя вместе догматы первых семи Вселенских соборов, веруя в действенность Евхаристии и других Таинств, сохраняя апостольское преемство епископского служения, уже чувствуют глубокую близость друг к другу», - пишет Папа, ссылаясь на утверждения Второго Ватиканского собора, и далее отмечает «безотлагательность возрастания в полном и видимом единстве».

Папа с одобрением отзывается о продолжающемся богословском диалоге по вопросу первенства и соборности и отмечает, что достигнутый консенсус «можем послужить оценке, в том числе и критической, некоторых богословских категорий и практик, которые развивались на протяжении второго тысячелетия. Этот консенсус может нам помочь предусмотреть способ осуществления служения Епископа Рима в контексте соборности и служения церковному единству в актуальном контексте. Эта деликатная задача должна решаться в атмосфере взаимной открытости и прежде всего послушания требованиям Святого Духа к Церкви», - пишет Папа Франциск.