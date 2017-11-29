Главный астроном Ватикана утверждает, что многие астрономы-атеисты на самом деле – тайно верующие

Главный астроном Ватикана утверждает, что многие известные астрономы из числа его коллег лишь зовут себя атеистами по деловым соображениям, но при этом тайно веруют и ходят в храмы. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost.

«Многие известные ученые, часто выступающие на телевидении, заявляют на публике о своем атеизме, – сказал отец Гай Консолманьо (Guy Consolmagno), директор обсерватории Ватикана, не называя конкретных имен. – Они думают, что атеизм укрепляет доверие к ним (хотя на самом деле это и не так), и всячески открещиваются от принадлежности к тем девяти десятым населения мира, которые не относятся к атеистам».

Священник часто выступает по целому ряду вопросов взаимоотношения науки и веры, и в этот раз в своем интервью изданию Vancouver Sun подчеркнул, что был чрезвычайно удивлен, узнав, как много известных астрономов из числа его коллег ходят в церковь.

«Мне кажется, что они оказали бы огромную услугу науке и религии, если бы публично признали в своих приходах, что являются учеными, – заметил отец Консолманьо. – Это следует сделать, чтобы развеять многие иллюзии. Людям полезно узнать, что наука – наше общее достояние, и что вера не помеха ученым занятиям. Было бы полезно развеять давнее ложное предубеждение, что наука – удел пожилых белокожих мужчин, считающихся атеистами».