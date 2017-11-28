Папа Римский встретился с представителями властей Мьянмы

В столице Мьянмы 28 ноября Папа Римский провёл две встречи - с президентом страны Хтином Чжо. Затем - с государственным советником Мьянмы и министром иностранных дел Аун Сан Су Чжи, которая в прошлом была главным героем долгой борьбы против военного режима, сообщает Радио Ватикана.

Это ей стоило 15 лет домашнего ареста; в 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.

После этих встреч Папа Франциск выступил в Международном конференц-центре Нейпьидо перед представителями властей, общественности и дипломатического корпуса.

В своей речи Святейший Отец поблагодарил организаторов поездки, правительство страны и отметил, что этот визит проходит после установления официальных дипломатических отношений между Мьянмой и Святейшим Престолом. Епископ Рима заявил о цели своей азиатской поездки: молиться вместе с маленькой, но ревностной поместной католической общиной, укрепить её в вере и поощрить её вклад на благо страны.

В завершение выступления Папа Франциск пожелал властям Мьянмы служить общему благу и призвал на них Божье благословение мудрости, силы и мира.