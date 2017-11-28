Ватикан выпустил марки, посвященные визитам Папы Римского в прошлом году

Филателистическая и нумизматическая канцелярия Ватикана выпустила шесть марок, посвященных визитам Папы Римского Франциска в 2016 году.

Как сообщает "Сибирская католическая газета", марки, каждая номинальной стоимостью в 0,95 евро, посвящены визитам Папы в Армению, Азербайджан и Грузию (в этой марке представлены одновременно две страны), Мексику, греческий остров Лесбос, Польшу и Швецию.

Авторы марок – разные художники, представившие в своем художественном стиле апостольские визиты. Автор марки о визите в Армению – Даниэла Лонго. На марке художник изобразила Папу в момент молитвы у вечного огня памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции, в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване.

Теме геноцида – Холокоста посвящена и марка о визите в Польшу. Автор этой марки – художник Даниэла Фуско изобразила момент молитвы Папы во время его посещения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в 31-й Всемирный день молодежи.

На почтовой марке, посвященной паломничеству Папы в Грузию и Азербайджан, представлены образ Божьей Матери из тбилисской резиденции Патриарха и бакинская мечеть Биби-Эйбат, причем эти два изображения символически связывает голубь мира, сообщает «Sputnik-Грузия». На переднем плане – Папа Римский Франциск. Художественное решение марки принадлежит Патрицио Даниэле.

Апостольский визит в Мексику изобразила художник Ориетта Росси. На марке запечатлен момент, когда Папу обнимает маленькая девочка, одетая в национальный костюм, на фоне изображения Девы Марии Гваделупской.

Марка, посвященная визиту Папы греческого острова Лесбос, создана художником Габриэлой Титотто. На первом плане изображен Папа Франциск I, на заднем фоне – Константинопольский Патриарх Варфоломей с архиепископом Афинским Иеронимом II, а рядом с ними группа беженцев, нашедших убежище на греческом острове.

Автором марки по случаю визита Папы в Швецию, посвященного 500-летию Реформации, стала Кьяра Принчипе, которая изобразила Франциска I с президентом Всемирной лютеранской федерации епископом Мунибом Юнаном в момент подписания совместной декларации в соборе города Лунд.

Марки уже выставлены на продажу в интернете: комплект в 60 штук стоит около 80 евро.