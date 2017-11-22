Во Франции католики заменили слова в молитве "Отче наш"

Французские католические епископы одобрили переход с 3 декабря на новый перевод молитвы «Отче наш…», который заменит перевод, использовавшийся во франкоязычном богослужении с 1966 года. Различие касается шестого прошения, обращенного к Отцу Небесному, сообщает sib-catholic.ru.

Версия, существовавшая до 1966 года, звучала как «не введи нас в искушение». В 1966 году ее заменили на «не подвергни (подчини) нас искушению».

В новой же версии, согласованной французскими епископами еще в марте, стоит: «не дай нам впасть в искушение». В связи с этим епископ Гай де Керимель, курирующий в Конференции епископов Франции вопросы литургии, отметил, что предыдущая версия была неоднозначной.

Новый перевод латинского оборота ne nos inducas in tentationem был также одобрен протестантскими церквями, действующими во Франции и молящимися на французском языке.