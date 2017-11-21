Испанский кардинал озвучил позицию Католической Церкви о статусе Каталонии

Декларация односторонней независимости от 27 октября этого года означает нарушение конституционного порядка, который был приняли в Испании сорок лет назад.

Об этом заявил глава Епископской конференции Испании кардинал Рикардо Бласкес Перес на пленарном заседании поместного епископата в Мадриде, сообщает Радио Ватикана.

«Мы считаем, что Заявление об отделении является серьёзным и тревожным событием для нашего сосуществования, который выходит далеко за рамки расхождений между политическими формированиями», - заявил испанский кардинал.

Также он отметил, что в конституции «всеобщее стремление к примирению было возведено в фундаментальный закон нашего сосуществования».

Сепарация Каталонии стала для поместной Церкви поводом для «печали и беспокойства»: можно понять необходимость обновления конституции, но «в ней самой указывались процедуры внесения соответствующих изменений», отметил иерарх.

По словам кардинала, голос Церкви не всегда был услышан, однако она хочет и дальше выполнять свою миссию примирения.

Епископы и священники находятся «на служении церковному единству и, следовательно, мирному сосуществованию граждан»: «отказ от политической воинственности» объясняется желанием, чтобы «никто в христианской общине не считался чужим».

Президент испанского епископата поддержал восстановление конституционного строя, уважение закона, а также «всеобщие усилия, чтобы общественные, церковные и семейные отношения - на которые негативно повлияли недавние события - возродились через уважение свободы каждого человека, взаимное доверие и мирное согласие. Сосуществование в разнообразии возможно и сегодня», - подчеркнул испанский кардинал.