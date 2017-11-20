В Ватикане Папа Римский пообедал с бедными

В Ватикане Папа Франциск 19 ноября разделил праздничную трапезу с 1500 бедными и нуждающимся, которые участвовали в утреннем богослужении вместе с волонтёрами со всего мира. В этот первый Всемирный день бедных воскресные обеды предоставили своим нуждающимся все итальянские епархии, многочисленные столовые и центры помощи, сообщает Радио Ватикана.

В начале трапезы в ватиканском Зале Павла VI Папа обратился к гостям с кратким приветственным словом и помолился вместе с ними:

«Всем добро пожаловать! Давайте все вместе подготовимся к этому моменту: пусть каждый из нас - с сердцем, наполненным доброй волей и дружбой, - разделит трапезу с другими и пожелает им добра. Помолимся теперь Господу, дабы Он благословил эту пищу, благословил тех, кто её приготовил, благословил всех нас, наши сердца, наши семьи, наши замыслы, нашу жизнь и даровал нам силы и здоровье, аминь. Да снизойдёт благословение Господне также на всех тех, кто находится сейчас в других римских столовых, потому что Рим сегодня наполнен этим праздником. Давайте приветствуем их отсюда нашими аплодисментами».