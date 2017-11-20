Папа Римский вручил Премию Ратцингера представителям трех конфессий

Папа Римский 18 ноября вручил Премию Ратцингера лютеранскому богослову Теодору Дитеру, католическому богослову и священнику Карлу-Хайнцу Менке и Арво Пярту, православному композитору, автору духовных произведений. Церемония награждения прошла в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана, сообщает Радио Ватикана.

Папа Франциск напомнил девиз, выбранный Папой Бенедиктом, когда блаженный Павел VI призвал его возглавить архиепархию Мюнхена и Фрайзинга: «Cooperatores veritatis», «споспешники истины» - он был взят из Третьего послания святого Иоанна. Эти слова прекрасно отражают смысл деятельности и служения Папы Бенедикта. Они есть и на дипломах, врученных лауреатам премии, и обозначают, что эти люди «посвятили свою жизнь высочайшей миссии служения истине, диаконии истины».

Папа отметил, что в этом году премии удостоены представители трех конфессий:

«Истина Христова - не для солистов, она симфонична и требует послушного сотрудничества, гармоничного обмена. Совместный ее поиск, изучение, созерцание и применение на практике в духе любви с силой увлекает к полному единению между нами: истина таким образом становится живым источником все более тесных уз любви».

«Я с радостью воспринял идею расширить горизонты премии и включить в нее также искусство, помимо богословия и связанных с ней наук. Это расширение прекрасно отвечает видению Бенедикта XVI, который многократно произносил волнующие слова о красоте как избранном пути к тому, чтобы открыться трансцедентности и встретить Бога. В особенности мы имели возможность восхищаться его чутким восприятием музыки и тем, как он сам упражнялся в этом искусстве, пути к умиротворенности и духовной возвышенности», - сказал Папа.

Всего в период с 2011 по 2017 год Премии Ратцингера были удостоены 16 человек из 12 стран.