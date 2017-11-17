Католическая Церковь впервые будет отмечать Всемирный день бедных

В воскресенье, 19 ноября, будет отмечаться первый в истории Всемирный день бедных. Этот день, установленный Папой Франциском на завершение Юбилея Милосердия, призван напомнить всей христианской общине о долге помощи бедным и нуждающимся, у которых попирается человеческое достоинство, сообщает Радио Ватикана.

По сообщению организатора мероприятия - Папского совета по содействию новой евангелизации - в этот день в 10 часов утра на ватиканской площади более 4.000 нуждающихся примут участие в Святой Мессе под предстоятельством Папы Франциска. Тысячи бедных в сопровождении волонтёров прибудут не только из Италии, но и из Франции, Польши, Бельгии, Люксембурга и других стран.

После воскресной Мессы полторы тысячи нуждающихся соберутся в ватиканском Зале Павла VI и пообедают вместе с Папой. В рамках трапезы перед ними выступят оркестр Ватиканской жандармерии и детский хор. Другие 2.500 гостей разделят праздничную трапезу в католических столовых, семинариях, коллегиях и приходах итальянской столицы; бесплатные обеды предоставят бедным и некоторые рестораны в центре Рима. Бедных будут обслуживать 40 диаконов Римской епархии и около 150 волонтёров из других итальянских епархий.

Частью подготовки к этому Дню стало открытие Медицинского пункта солидарности на римской площади Пия XII, расположенной перед Ватиканом. Здесь в течение недели нуждающиеся могут бесплатно проверить состояние здоровья.

Вечером 18 ноября в римской базилике Святого Лаврентия вне Стен состоится молитвенное бдение о волонтёрах со всего мира, которые ежедневно выходят навстречу бедным с конкретной помощью.

Ко Всемирному дню бедных в издательстве Святого Павла было опубликовано методическое пастырское пособие «Любим не на словах, а делами». Книга переведена на 6 языков.