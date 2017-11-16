Представитель Ватикана выразил опасения по поводу разработки и использования военных дронов

Серьёзные опасения по поводу разработки и использования автономного автоматизированного оружия выразил монс. Иван Юркович, постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. Архиепископ выступил в швейцарском городе на открытии работ Группы экспертов по автономным системам летального оружия (LAWS), так называемым военным дронам, сообщает Радио Ватикана.

Ватиканский дипломат отметил, что технологический прогресс оказывает неизбежное влияние на современное оружие и на характер военных конфликтов, однако это «стремительное развитие нередко заслоняет собой человеческую ответственность, ценности, совесть и гуманитарное право. Международный исторический опыт правил использования или запрещения определённых видов оружия наилучшим образом иллюстрирует эти реалии». К сожалению, отметил архиепископ, «международные правовые рамки принимаются с большим опозданием и только после ужасных трагедий».

По словам монс. Юрковича, необходим «осмотрительный превентивный подход к новым технологиям в области автономных систем смертоносного оружия», дабы избежать «аналогичной иррациональной тенденции к задержке».

Ватиканский дипломат подчеркнул, что «в использовании летального автономного оружия есть некая степень лицемерия», поскольку оно «наносит смертельный ущерб, не создавая впечатления о личном участии».

Наконец, существует риск распространения новых видов оружия, которые - как и в случае ядерного сдерживания - могут привести к порочной спирали долгосрочной гонки вооружений, чреватой глобальной нестабильностью.

Из-за растущего внедрения робототехники, отметил дипломат, информация о её технологии становится легкодоступной, поэтому возрастает опасность попадания такого оружия в руки «безответственных негосударственных субъектов».