Папе Римскому подарили спортивный автомобиль Lamborghini
Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini» подарил Папе Франциску уникальный автомобиль модельного ряда «Huracan». Это произошло утром, 15 ноября, перед началом общей аудиенции, сообщает Радио Ватикана.
В сообщении Ватиканского пресс-центра отмечается, что спорткар будет продан на аукционе, а вырученные средства – переданы для финансирования нескольких проектов.
Прежде всего, речь идет о проекте Папского Фонда «Помощь Церкви в нужде» относительно восстановления Долины Ниневии – освобожденного от так называемой исламского государства, на севере Ирака. Его целью является способствование возвращению христиан в своих поселениях, восстанавливая их квартиры, общественных учреждений и мест культа. После трехлетнего пребывания в лагерях для внутренних переселенцев в Иракском Курдистане, они смогут вернуться к своим корням и восстановить свое достоинство.
Еще одним адресатом помощи станет «Сообщество Папы Иоанна XXIII», которое задействовано в дело спасения женщин, ставших жертвами торговли людьми и вовлеченых в проституцию. Средства будут переданы на финансирование проекта «Дом Папы Франциска». Речь идет об оснащении надлежащим образом структур, предназначенных для принятия женщин, которые пытаются убежать от современного рабства. Акция совпадает с десятилетием отхода к вечности о. Оресте Бенци, основателя Сообщества, и 50-летием ее основания, что приходиться 2018 года.
Также часть средств с продажи уникального автомобиля будет передана двум итальянским обществам, которые осуществляют проекты в Африке.