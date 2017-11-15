Во Львове католики открыли "Дом для нищих"

В воскресенье римо-католический Архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий освятил во Львове, в монашеской обители братьев альбертинцев и сестер альбертинок Дом для убогих, которым они будут заниматься.

Как сообщает Радио Ватикана, от конца XIX века до окончания Второй мировой войны духовные сыновья и дочери святого Брата Альберта уже служили убогим в этом городе.

Святой Брат Альберт (в миру Адам Хмелевский) был тесно связан со Львовом. Будучи талантливым художником, он создал там свою самую знаменитую икону «Ecce Homo», которую подарил митрополиту Андрею Шептицкому. Основанные в Польше мужская и женская монашеские ветви альбертинцев сегодня служат во многих странах мира.

В Украине брати альбертины уже имеют свой дом в Запорожье, а сестры – в селе Плебановка Шаргородского района Винницкой области. Дом для убогих во Львове сооружен благодаря зарубежным жертвователям. Больше всего помог немецкий благотворительный фонд «Реновабис». Внес лепту Папский распределитель милостыни архиепископ Конрад Краевский. Дом для убогих может принять на ночлег до 40 бездомных. Каждый день там будут готовить горячую еду для 300 нуждающихся человек. 40 человек смогут там помыться. Предусмотрено также занять часть бездомных трудом.