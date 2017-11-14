Папа Римский выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Иране и Ираке

Папа Римский выразил соболезнования жителям пограничной зоны между Ираном и Ираком, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Стихийное бедствие унесло жизни 352 человек, более 5.300 человек получили ранения; землетрясение ощущалось во всей Центральной Азии, сообщает Радио Ватикана.

В телеграммах - за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Паролина - на имя глав Ирана и Ирака Папа сообщает о своей глубокой скорби при известии о землетрясении и заверяет в своей близости ко всем пострадавшим от этой трагедии. Выражая соболезнования всем, кто потерял близких, Папа Франциск возносит молитвы о погибших, вверяя их милосердию Всевышнего.

В конце телеграмм Епископ Рима призывает Божественное благословение для раненых, для местный властей и для всех, кто принимают участие в спасательных работах и оказывают помощь пострадавшим.