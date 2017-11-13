В США католические епископы призвали запретить продажу оружия

В связи с недавними актами вооружённого насилия в США поместный католический епископат обратился к политическим лидерам страны: иерархи настоятельно призывают обсудить тему продажи оружия и связанного с этим кровопролития.

На протяжении многих лет, говорится в заявлении, американские католические епископы просили политиков разработать и принять разумные меры по запрещению или существенному ограничению продажи огнестрельного оружия частным лицам, сообщает Радио Ватикана.

«Недавние шокирующие события в Лас-Вегасе и в Сазерленд-Спрингсе ещё раз напомнили, сколько урона может принести оружие». Разумеется, такой сложный вопрос нельзя решить одним лишь принятием новых законов, отмечают прелаты, однако «наши лидеры должны начать реальную дискуссию о мерах по спасению жизней и обеспечению общественной безопасности».

В конце обращения подчёркивается, что епископат Соединённых Штатов и дальше будет настаивать на полном запрете продажи огнестрельного оружия в стране.