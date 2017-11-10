Папа Римский пожелал Украине мира и экуменической гармонии

Утром 9 ноября Папа Римский встретился с общиной Папской Украинской коллегии Святого Иосафата по случаю 85-летия основания этой коллегии, учрежденной Папой Пием XI.

Папа в особенности призвал учащихся Папской Украинской коллегии изучать социальную доктрину Католической Церкви, чтобы возрастать в понимании и суждении об общественных реалиях, в которых им предстоит работать, сообщает Радио Ватикана.

«И в наши дни мир изранен войнами и насилием, - продолжил Папа. – В особенности в вашей возлюбленной украинской нации, из которой вы происходите и куда вернетесь по окончании учебы в Риме, народ переживает драму войны, порождающей страдания в первую очередь в охваченных ею районах, еще более уязвимых из-за приближающихся зимних холодов. Сильно стремление к справедливости и миру, которые отвергают всяческую форму ущемления, социальной и политической коррупции, - и расплачиваются за них всегда бедные. Пусть Бог дарует помощь и мужество тем, кто трудится ради созидания более справедливого и солидарного общества».

«Вам, семинаристам и священникам УГКЦ, эти задачи, быть может, покажутся недостижимыми, - сказал далее Папа Франциск. – Но будем помнить слова апостола Иоанна: "Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого… и слово Божие пребывает в вас". Любя и возвещая Слово, вы станете настоящими пастырями для вверенных вам общин, и оно будет светильником, освещающим ваше сердце и ваш дом, - в священническом безбрачии или браке, к которым вы готовитесь согласно традиции вашей Церкви».

"Я приглашаю вас сделать так, чтобы ваше сердце всегда стремилось к широкому горизонту, мерой которого является целый свет, где множество сынов и дочерей Украины были рассеяны на протяжении веков. Любите и храните свои традиции, но избегайте всякой формы сектантства. И берегите всегда, на родине и за ее пределами, мечту о завете Бога с человечеством, мосты, которые, словно светлая радуга над тучами, примиряют небо и землю и просят людей на земле научиться любить и уважать друг друга, оставив оружие, войны и всякого рода произвол".

Папа отметил важность экуменического диалога и преподал всем апостольское благословение, «призывая в Украину мир и экуменическую гармонию».