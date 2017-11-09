В Витебске восстановят старинный костел-памятник двух архитектурных стилей

В белорусском Витебске в 1960-70-е годы массово сносились здания и менялось направление улиц. Тогда был разрушен знаменитый костел Святого Антония Падуанского, который будет восстановлен в ближайшее время, сообщает "Витебский Курьер".

Сегодня вопрос о восстановлении костела практически решен. Как рассказал Вячеслав Барок, настоятель современного костела Святого Антония Падуанского в Витебске, министерство культуры РБ дало положительную оценку эскизному предложению:

"В исторических архивах не сохранился проект костела, а вот описания, к счастью, остались. К примеру, западный фасад был необычайных пропорций для подобных храмов: растянутый по горизонтали. А основание башен выступало за линию главного фасада. Высотой храм – более 30 метров, общая площадь – около 1000 м².

Утвержденный проект подразумевает придание костелу его первозданного вида. Мы хотим сделать его аутентичным и тут будет важна каждая деталь. Кстати, это и условие министерства культуры", – пояснил Вячеслав Барок.

Несмотря на сложность современной градостроительной ситуации, воссоздание утраченного костела, с технической стороны не представляет трудностей. Решено, что здание будет немного смещено по оси от своего первоначального месторасположения.

Католический храм играл важнейшую роль в архитектурном оформлении Рыночной площади середины XVIII века.

***Святой Антоний Падуанский один из самых почитаемых католических святых. В Беларуси его почитают как проповедника-чудотворца, к нему обращаются для помощи в поиске потерянных вещей, людей и даже любви и здоровья.

История католического храма в Витебске уходит в XVII век. Первый, еще деревянный, храм был возведен на средства витебского воеводы Яна Антония Храповицкого, однако костел сгорел во время Северной войны.

Новое каменное здание на Рыночной площади являлось частью бернардинского монастыря и было построено на пожертвования Тэкли Огинской, вдовы витебского воеводы. Большинство исследователей считают, что храм был освящен в 1768 году. В таком виде он простоял почти два века. Уникальность объекта, построенного итальянским архитектором Иосифом Фонтана, в том, что он являлся памятником двух стилей. Снаружи – барокко, внутри – ренессанса.