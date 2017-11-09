Папа Римский призвал отказаться от фотографирования во время месс

Папа Римский Франциск призвал не пользоваться мобильными телефонами во время религиозных церемоний. Об этом сообщает SWI swissinfo.ch со ссылкой на газету "Стампа".

"Когда священник на мессе говорит "вознесем сердца", он не имеет в виду "вознесем наши телефоны, чтобы сделать фотографию", нет, это дурная вещь", - сказал он в ходе еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

"Мне становится очень горестно, когда я провожу богослужение здесь, на площади, или в базилике, и вижу столько поднятых телефонов, и это не только верующие, но и священники, и епископы", - отметил он.

Ранее понтифик призывал молодежь не пользоваться смартфонами во время семейных обедов, так как это мешает диалогу и может стать "началом войны".

В то же время Папа Римский считает, что при мудром использовании интернет и социальные сети становятся "даром Божьим". У папы римского есть аккаунт в Twitter с 14,7 млн подписчиками.